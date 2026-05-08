Bakan Bak: Gençlerimiz, toplumumuz obezite tehlikesi ile karşı karşıya / Haber eklendi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Şimdi gençlerimiz, toplumumuz bir tehlikeyle karşı karşıya; 'obezite.' Hareket etmemiz lazım. Hareket etmeyen bir toplum sağlık sorunları yaşamaya başlıyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli programlar kapsamında sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. Trabzon Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bak, kentteki çalışmalar hakkında Vali Tahir Şahin'den bilgi aldı. Ardından yapımı tamamlanan Akçaabat Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışına törenine katıldı. Törende; Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Kara İsmailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Burada katılımcılara seslenen Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi, sporcu kimliği, vizyonu ve gençlere olan yatırımı başta olmak üzere bunların hepsi; Türkiye'nin dört bir yanında yapılan spor devriminin işaretidir. Türkiye, bir spor tesisleri devrimi yaşamaktadır. Göreve geldiğimizde sınırlı sayıda olan tesisleri katlayarak artırdık; her mahalleye, her köye, her ilçeye yapılan tesislerle sporun tabana yayılmasını gerçekleştirdik" diye konuştu.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANMAMIZ GEREKİYOR'

Sporun bileştirici gücüne değinene bakan Bak, "Türkiye'de şu anda tamamlanmış 780 tane yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzu var. İnşaatı devam eden 100 tane var. Bin tane yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzu tamamlanmış olacak. Bu ne demek? 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza ve gencimize yüzme öğrettik. Bizler derelerde öğrendik ama havuzda öğrenmek çok başka. Havuzda stilini öğreniyorsunuz; hocalar eşliğinde başlangıç, kademe ve hayatta kalma tekniklerini öğreniyorsunuz. Biz eskiden suyla kavga ediyorduk ama şimdi stil gösteriliyor. Hoca başınızda, cankurtaranınız var. Başkan söyledi açıldığından beri 9 bin 800 kişi buradan faydalanmış. Türkiye'nin dört bir yanında bu yüzme havuzları var. Bu ülkenin etrafı denizlerle çevrili bu ülkede bir çocuğun yüzme bilmediği için hayatını kaybetmesinin karşılığı yok. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın talimatı; gittiğiniz her yere spor tesisi yapacaksınız. Bakanlığımızın en önemli görevlerinden bir tanesi de bağımlılıkla mücadeledir. Bu dijital bağımlılık, uyuşturucu, kumar başta olmak üzere bunun ilacı da önleyicisi de spordur. Sporun birleştirici gücüne inanmamız gerekiyor. Spor iyileştirir, birleştirir ve ortak bir dildir" dedi.

'HAREKET ETMEMİZ LAZIM'

Spora yapılan yatırımların karşılığının fazlasıyla alındığını dile getiren Bakan Bak, "Şimdi gençlerimiz, toplumumuz bir tehlikeyle karşı karşıya 'obezite'. Hareket etmemiz lazım. Hareket etmeyen bir toplum sağlık sorunları yaşamaya başlıyor. Ganita'dan başlayarak buraya kadar gelen spor sahilini bir puzzle gibi tamamlıyoruz. Herkesi spor yapmaya, hareket etmeye davet ediyorum. Spora yapılan 1 liralık yatırım, bize 5 lira geri dönüyor. Düşünün, mahallenizde spor yapan bir çocuk var. Madalyası, başarısı var herkes mutlu. Bir de uyuşturucu kullanan, herkesi rahatsız eden bir genç var. Bunu mu istiyoruz? Spor yapan, paylaşan, toplumla iç içe olan gençlerimi istiyoruz. Sporun bu rolü çok önemli. Trabzon aynı zamanda bir üniversite şehri. Bu yıl başvuruda bulunan öğrencilerin yüzde 99,6'sını yurtlara yerleştirdik. 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Cumhurbaşkanımızın talimatı, 'Dışarıda hiçbir öğrenci kalmayacak.' Biz öğrencilerimiz sabah kahvaltısı ile akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. Ayda sadece bin TL sembolik ücret alıyoruz. Böyle bir yapı dünyada yok. 880 yurdumuzda bir milyon öğrenci kapasitemizle hizmetteyiz" diye konuştu.

Açılışın ardından tesisi gezen Bakan Bak, yüzme müsabakasını takip etti.

Haber: Mehmet Can PEÇE/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı