Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyonu düşürecek görüşme! Karşılıklı restleşmeler yerini diyaloğa bırakacak - Haberler

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Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyonu düşürecek görüşme! Karşılıklı restleşmeler yerini diyaloğa bırakacak

AA - Sarp Özer - Politika
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Son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken bu kez tansiyonu düşürecek bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede, mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık olması gerektiği vurgulandı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki mesaisini sürdürüyor. Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de görüşme gerçekleştirdi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık" konulu oturumunun ardından yapılan görüşmede, Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması gerektiği vurgulandı.

Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyonu düşürecek görüşme! Karşılıklı restleşmeler yerini diyaloğa bırakacak

Görüşmede ayrıca, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ilişkilerin gerildiği Yunanistan'a meydan okumuştu. Erdoğan, "Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin uluslararası anlaşmalarına dayalı haklarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla, akla, mantığa, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacağının sayısız örneği önümüzde durmaktadır. Bir kez daha Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder." demişti.

AA / Sarp Özer - Politika

Hulusi Akar Yunanistan Politika Güncel Haberler

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