Bakan Akar: Mehmetçik, teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde, saklandığı barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karargahları teröristlerin başına yıkmaya, teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyor. Mehmetçik son bir hafta içinde Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde 21 teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.

AK Parti'den Kayseri'de 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tomarza ve Bünyan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Akar, buradaki konuşmasında Mehmetçiğin bir taraftan depremle diğer taraftan da terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. 85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını dile getiren Akar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun Mehmetçik tarafından paramparça edildiğini söyledi.

Muhalefeti eleştiren Akar, "Bazıları bu kazanımlarımızı yok, tahrip etmek için her türlü girişimde bulunuyor. Kandil'den talimat alıyorlar. Kandil talimat veriyor, HDP buna 'evet' diyor, Millet İttifakı'na yönlendirme yapıyor. Onlar da bunu alıyor ve diyorlar ki; 'terörist başını tahliye edeceğiz, teröristleri serbest bırakacağız'" dedi.