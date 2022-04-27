Bakan Akar, Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutanı Santos'u kabul etti - Haberler

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Bakan Akar, Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutanı Santos'u kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar, Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutanı Santos'u kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Garnier Santos'u kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Garnier Santos'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın davetlisi olarak Ankara'da bulunan Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Garnier Santos'u kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar, Brezilya, Garnier, Milli, Politika, Haberler

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