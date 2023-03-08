Masada kriz yaratan gizli görüşme iddiası! Akar'ın danışmanı iddia sahibini hedef aldı

Milli Savunma Bakanı Akar'ın, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i 6'lı Masa'da yaşanan kriz öncesi gizlice ziyaret ettiğine ilişkin iddia gündem yarattı. İddiayı ortaya atan gazeteciye Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan, "Görünen o ki hezeyan içinde, halüsinasyon görüyor. Tavsiyem; doktora görünmesi, temennim, başını semaya her kaldırdığında yalanları için Allah'tan af dilemesidir" ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin ortaya attığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 6'lı Masa'nın kriz yaşadığı toplantıdan önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gizli bir ziyarette bulunduğu iddiası Ankara'da büyük ses getirdi.

"MASADAKİ KRİZDE GİZLİ GÖRÜŞME ETKİLİ OLDU" İDDİASI

Akşener'in masada kriz yaratan adaylık çıkışında da bu görüşmenin etkili olduğu öne sürülürken, gazetecinin kaleme aldığı köşe yazısına yanıt Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan'dan geldi.

AKAR'IN DANIŞMANINDAN İDDİALARA YANIT

Twitter hesabı üzerinden iddiayı ortaya atan gazeteciyi hedef alan Bakan Akar'ın danışmanı Okutan, "Bir helikopter altılı masa adayının açıklanmasından hemen önce muhalefet semalarında uçmuş. Görünen o ki hezeyan içinde, halüsinasyon görüyor. Tavsiyem; doktora görünmesi, temennim, başını semaya her kaldırdığında yalanları için Allah'tan af dilemesidir" ifadelerini kullandı.