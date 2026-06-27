Bahreyn: "İran, insansız hava araçlarıyla ülkeye saldırı düzenledi"

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiğini, bunun "egemenliğin ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin saldırılarına misilleme olarak ABD varlıklarının bulunduğu noktaların hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'a yönelik son saldırısının ardından Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlerken, bölgede gerilim yeniden arttı. Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın ülkeye İHA saldırıları gerçekleştirdiği ifade edildi. İran'ın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği İHA saldırılarının şiddetle kınandığını ve bunun "egemenliğin ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olduğu belirtildi. Saldırının sivilleri tehlikeye attığı ve bölgesel gerilimi azaltma çabalarını baltaladığı vurgulandı. Açıklamada, birden fazla İHA'nın Bahreyn topraklarını hedef aldığı aktarılırken, konum ve hedefin niteliği hakkında bilgi verilmedi.

İran: "ABD bağlantılı hedeflere saldırdık"

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ABD'nin ülkenin güney kıyılarına düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak ABD güçlerinin bulunduğu hedeflerin vurulduğu ifade edildi. ABD'nin saldırılarının, BM Şartı'nı ve iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiği belirtildi.

Hedef alınan ülkelere dair detay verilmedi.

Ne olmuştu?

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak gece saatlerinde İran'daki hedeflerin vurulduğunu duyurmuştu. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada ise Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiği belirtilerek, "Saldırganlık tekrarlanırsa vereceğimiz karşılık bundan daha kapsamlı olacaktır" uyarısında bulunulmuş, hedef alınan ülkelere dair bilgi paylaşılmamıştı. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı