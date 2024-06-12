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Bahçeli, Erdoğan'a mesaj mı verdi? MHP kanadından yüzükle ilgili açıklama var

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan-Özel görüşmesinden 3 saat önce sosyal medya hesabından parmağında turkuaz taşlı ve üzerinde "Allah bana yeter" yazılı yüzüğünün fotoğrafını paylaştı. Bahçeli'nin paylaşımı çeşitli iddialara neden olurken, bugün konuyla ilgili açıklama yapan MHP kurmayları "Bu masum bir yüzük. Yüzüklere ve rozetlere merakı var, kendi çizer ve yaptırır. Bu yüzük de yeni, kendi yaptırdı. Toplantılarda bunları takar ve gösterir" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel zirvesine 3 saat kala sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında kürsüde konuşurken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Bahçeli'nin parmağında turkuaz taşlı bir yüzüğün olduğu ve yüzükte "Allah bana yeter" yazılı ifadenin yer aldığı görüldü.

ERDOĞAN'A MESAJ MI VERMEK İSTEDİ?

Bahçeli'nin parmağındaki yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj vermek istediği iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken, MHP kurmaylarından konuyla ilgili açıklama geldi.

BAHÇELİ'NİN YÜZÜK PAYLAŞIMININ PERDE ARKASI

Bahçeli'nin yüzük paylaşımının perde arkasını gazeteci Dicle Canova paylaştı. Canova'nın açıklamaları şu şekilde; "Devlet Bahçeli yürüyüş yapar çok konuşulur, klasik arabaya biner mesaj mı verdi diye konuşulur. Bu yüzük meselesi de çok konuşulur. Özel ile Erdoğan görüşmesi, Ayşe Ateş görüşmesi üzerine gelmesiyle mesaj mı verdi diye konuşuldu.

"KENDİ ÇİZER VE YAPTIRIR"

MHP kurmaylarına sordum. 'Bu masum bir yüzük. Yüzüklere ve rozetlere merakı var, kendi çizer ve yaptırır. Bu yüzük de yeni, kendi yaptırdı. Toplantılarda bunları takar ve gösterir"' dediler. Bunun Cumhur İttifakı'nda sorun var anlamı çıkarılmasını komik olarak nitelendirdiler. Olumsuz anlam çıkarılmasının aksine ilişkiler son derece olumlu deniyor. Erdoğan'a yüzükle mesaj vermeyeceği, bir şey söylemek isterse gidip söyleyebileceği dile getiriliyor.

AYŞE ATEŞ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan'ın temasları üzerinden MHP'yi vurma çabaları olduğu konusunda MHP rahatsız. Dünkü görüşme ile ilgili 'Bizim için rahatsız edici durum yok, Erdoğan devletin başı istediği kişilerle görüşür' diyorlar. Sinan Ateş cinayeti ile ilgili Bahçeli de tepki göstermiş, 'Kimin elinde ne varsa ortaya koysun' demişti. Hakim savcı yerine geçenler var, amaç ne deniyor. Semih Yalçın açıklama yaptı ve "MHP inandığı yolda kararlılıkla yürüyecektir, yanlış hesap mahkemeden dönecektir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Sosyal Medya Masum MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

Can null:

Ahı gitmiş vahı da gitmiş yüzükmüş buzukmuş bırakın şunu yaaa toz zerresi kadar faydası yok vatana

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36
yanıtYanıtla
VEFA:

Aynen kardeş, ağzına sağlık. Zaten nerede boş iş var hepsi bunlarda. Hiçbir şey yapamasa zihni sinir matemetiği hesaplamaları yapıp gündemi işgal etmeye çalışır. Hepsi boş işler.

yanıt16
yanıt2
faruk merttürk:

Büzüklerin efendisi.

54
27
yanıtYanıtla
Can null:

:) :) :) anca işte

yanıt25
yanıt6
Sefa:

pc faruk çıkmış ininden hoooooşt.

yanıt17
yanıt17
faruk merttürk:

.mcik sefoşt bağırınca ağrın geçiyormu?

yanıt12
yanıt10
Sefa:

oe fruk

yanıt5
yanıt3
faruk merttürk:

Nmsuz Sefa. Çok acıdı demi.

yanıt2
yanıt2
Nayci İbrahim:

Yüzüklerin efendisi....

30
8
yanıtYanıtla
Nayci İbrahim:

Ne diyelim öyle olsun bakalım....

11
5
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