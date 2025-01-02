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Bahçeli'yi ziyaret edecek DEM Parti heyetinde Ahmet Türk de yer alacak

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Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek heyette sürpriz bir isim de yer alacak. İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra Bahçeli'nin övgüyle bahsettiği Ahmet Türk de MHP'yi ziyaret edecek heyette yer alacak. Hatırlanacağı üzere Mardin Büyükşehir Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ün yerine kayyum atanmıştı.

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, bugün önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ardındansa saat 15.00 itibarıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

HEYETTE AHMET TÜRK DE YER ALACAK

Bahçeli'yi ziyaret edecek heyette ise sürpriz bir isim yer alacak. TBMM'deki ziyarette İmralı'ya giden İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra Mardin Büyükşehir Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün de yer alacağı öğrenildi.

BAHÇELİ: AHMET TÜRK AĞALIK VASFINA SAHİP BİR İNSAN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kayyum kararı sonrası Ahmet Türk'ün kendisiyle görüşme yapmak istediğine yönelik iddialara "Güneydoğu'da değerli bir şahsiyet, ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır" yanıtını vermişti.

Bahçeli'yi ziyaret edecek DEM Parti heyetinde Ahmet Türk de yer alacak

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942 yılında Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamlayan Türk, 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçildi. Daha sonra CHP'ye katılan Türk, 1980 yılına kadar siyasi hayatına CHP'de devam etti. 1987 yılında SHP'ye katılan Türk, 1989 yılında Paris'te düzenlenen bir konferansa katıldığı gerekçesiyle SHP'den ihraç edildi. Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisinin (DTP) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanlığı görevinde bulunan Türk, 2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak Meclise girdi ancak 2009 yılında DTP kapatılınca milletvekilliği düştü.

2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) desteği ile Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı, 21 Kasım 2016'da gözaltına alındı. 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos 2019 yılında yeniden görevinden alındı. 14 Ocak 2024'te aktif siyaseti bıraktığını açıklamasına rağmen ikna edilerek yeniden aday oldu ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 16 Mayıs 2024 tarihinde sonuçlanan Kobani Davası'nda ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Görevden alınan Türk'ün yerine kayyum atandı. Ahmet Türk, evli ve 8 çocuk babasıdır.

Bahçeli'yi ziyaret edecek DEM Parti heyetinde Ahmet Türk de yer alacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Dem sayesinde 40 tane belediye alan CHP hayırdır bu ne telaş devlet bir sorunu çözecek sakin olun

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Haber YorumlarıErol Birol :

Yatacak yeriniz yok sizin.

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Bahçeci, Sinan Ateşin katilleri hakkında da yorum yapsın. Kendi dava arkadaşına kıyan Apodan daha büyük haindir.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Ozan Arif yıllar önce şiir yazmıştı o sırada ülkücü geçinen trkücü bozuntusuna defnedilirken konser verdirmişti o şiiri bir inceleyin çok derin anlam ve manalar içeriyor bana sanki bugünleri anlatıyor gibi geliyor

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Ümit özdağ twitterda X hesabını takip etmeniz lazım adam tüm sırları gizli kapaklı oyunları orda açıklıyor. Bahçeli boşuna öcalanı acilen çıkartalım meclise sokalım demiyor ümit özdağ twitter hesabını bulup okuyabilirsiniz

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Mgk, başka partilere laf atacagına önüne bak . K.ırakta bi yapı kuruldu, şimsi suriyede kuruluyor. Bunlar gündem değiştiriyor. Diğer yandan da bob eşbaşkanlıgı yapıyor. Ekonomi mülteci sorunu yolsuzluklar, torpil , liyakatsizlik, ballı ihaleler diğer yandan. Münafıkça bir siyasal islam yürütülüyor. Terörist le siyaset yaparsan yarın öbür gün her eline silah alanla yaparsın. Trollük yapacaksan yukarda allah var. Hakka giriyorsun ona göre.Tabi umrundaysa

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