Bahçeli'yi küplere bindiren miting: Türkiyemizi ayaklar altına aldılar, yazıklar olsun

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'de düzenlediği miting üzerinden sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Türkiyemizi ayaklar altına aldılar, yazıklar olsun. Atatürk'ün kemikleri sızlamakta. CHP'de erdem kaybolmuştur" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in Brüksel'de miting düzenlemesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"YAZIKLAR OLSUN, YUH OLSUN"

"Özgür Bey'in her fırsatta ülkemizi dış güçlere şikayet etmesi, Cumhurbaşkanı'mızın Gazze için hiçbir şey yapmadığını söylemesi kabul edilemez" diyen Bahçeli, "Soykırımı tribünden izleyenlere boy aynası tutup 'ne duruyorsunuz?' diyen Türkiye'dir. Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada yapılan özrü kabul edilemez. Özgür beyin yolu yol değildir. Bu muhalefet patırtısının yurt dışında her ülkede Türkiye'mizi hedef alması, manda özlemi çeken bir siyasetçinin hezeyanıdır. Özgür Bey'in Brüksel'de Türkiye'mizi ayaklar altına alması gayriahlaki bir siyasetin çürümüşlüğüdür. Sertçe davranmak, ülke sevgisi ile erimek ve adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir. Hangi ülkenin muhalefetini incelerseniz inceleyin ülkesini ve milletini şikayetini görmezsiniz. Yazıklar olsun, buna ortak olanlara da yuh olsun" dedi.

"ATATÜRK'ÜN KEMİKLERİ SIZLAMAKTA"

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Nobel Barış Ödülü kazanan Maria Corina Machado'yu kutladığı paylaşıma da tepki gösteren Bahçeli, "Nobel Barış Ödülü Venezuelalı bir hanımefendiye verildi. Bu hanım ABD'nin ülkesine askeri müdahale etmesini talep etti. Cezaevindeki eski İBB Başkanı da bu şahsı kutladı. İşte CHP budur! Atatürk'ün kemikleri sızlamakta. CHP'de erdem kaybolmuştur. Bu barış ödülü elbette yok hükmündedir. Alın ödülünüzü tepe tepe kullanın, sonra da başınıza külah diye geçirin. Yabancı ülkelerde cumhurbaşkanına iftiralar savuranların yeri, memleketi haricimizdeki herhangi bir ülkedir. İstiyoruz ki kol kırılsın yen içinde kalsın. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. CHP yanlış rotadadır, başındaki zat histeri krizine tutulmuştur" ifadelerine yer verdi.

