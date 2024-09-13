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Bahçeli'yi hedef alan dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiğine dair iddia kamuoyunda infiale neden oldu. Basında yer alan haberleri yalanlayan MHP'den yapılan açıklamada; sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabaların tespit edilerek İçişleri Bakanlığıyla paylaşıldığı ve emniyet teşkilatının tahkikat başlattığı ifade edildi.

Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin yaşamını yitirdiğine yönelik iddia gündem yaratırken kısa sürede yalanlanan haberlerin ardından Mhp'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptı. İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabaların tespit edildiğini ve gerekli bilgilerin İçişleri Bakanlığıyla paylaşıldığını belirtti.

EMNİYET TEŞKİLATI TAHKİKAT BAŞLATTI

Özdemir, dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesaplarına yönelik emniyet teşkilatının ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlattığını duyurdu.

Bahçeli'yi hedef alan dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Politika

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Yorumlar (5)

sezgin sucin:

zaten ölmüş o yaşamiyoki yaşı. baya var

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SMMM:

KOLTUK SEVDASI ADLI ROMAN YAZACAĞIM.

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Emre Yeşilyurt:

En pozitif yanı müsbet yanı devamının olmaması !

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Mehmet Vatandaş:

ne var bunda bir gün her kes gibi o da biz de öleceğiz soruşturmalık nesi var bunun:))

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Avşar OĞLU:

Açıklamayı yapan İsmaili görünce yazıyı okumak bile gelmiyor içimden. Allah Lidere uzun ömür versin. Bunları da yanından diyar diyar uzaklaştırsın inşallah

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