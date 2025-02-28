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"Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiğini iddia eden bir paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu partisi tarafından görevden alındı.

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vefat ettiği yönünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

PAYLAŞIM İNFİAL YARATTI

Velioğlu paylaşımında, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacak. Tüm MHP teşkilatlarına başsağlığı diliyorum. Allah Rahmet eylesin" dedi.

'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındıGelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu.

GÖREVDEN ALINDI

Velioğlu'nun paylaşımı kamuoyunda infiale neden olurken söz konusu mesajın ardından Gelecek Partisi de harekete geçti. 6. Dönem Konya Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Velioğlu'nun görevden alındığını duyurdu.

Ünal paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir."

'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Politika
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