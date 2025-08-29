Bahçeli ve Asu Kaya TBMM Kulisinde Selamlaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu'yla selamlaştı.

Bahçeli, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu ile TBMM muhalefet kulisinde selamlaştı. Kurabiyeleri yediği için sağlıklı olduğunu belirten CHP Osmaniye Milletvekili Kaya, dedesi ile Bahçeli'nin babasının tanıştığını aktardı. - ANKARA