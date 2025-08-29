Bahçeli ve Asu Kaya TBMM Kulisinde Selamlaştı
Bahçeli, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu ile TBMM muhalefet kulisinde selamlaştı. Kurabiyeleri yediği için sağlıklı olduğunu belirten CHP Osmaniye Milletvekili Kaya, dedesi ile Bahçeli'nin babasının tanıştığını aktardı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika