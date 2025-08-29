Bahçeli ve Asu Kaya TBMM Kulisinde Selamlaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM muhalefet kulisinde CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu ile bir araya gelerek selamlaştı. Kaya, sağlıklı olduğunu kurabiye yemesine bağlarken, miras bir tanışıklığı da gündeme getirdi.

Bahçeli, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu ile TBMM muhalefet kulisinde selamlaştı. Kurabiyeleri yediği için sağlıklı olduğunu belirten CHP Osmaniye Milletvekili Kaya, dedesi ile Bahçeli'nin babasının tanıştığını aktardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
