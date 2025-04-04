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Bahçeli, Türkeş’in 28. Ölüm Yıl Dönümünde Mezarı Başında

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti ve karanfil bıraktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli'yi, partinin genel Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti. Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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