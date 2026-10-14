Bahçeli, Türk dünyasına nifak tohumu ekilmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi

Bahçeli, Türk dünyasına nifak tohumu ekilmesine müsaade edilmeyeceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Lideri Devlet Bahçeli, başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyecek nifak tohumu ekilmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin Türk dünyasının yükselişiyle buluşturulması gerektiğini vurguladı.
MHP Lideri Bahçeli: "Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı