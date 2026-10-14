Haberler

Bahçeli, Türk dünyasına nifak tohumu ekilmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Lideri Devlet Bahçeli, başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyecek nifak tohumu ekilmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin Türk dünyasının yükselişiyle buluşturulması gerektiğini vurguladı.

MHP Lideri Bahçeli: "Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 159 sitede yayınlandı.
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret

Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da tarih yeniden yazılıyor! Üzerinde 9 işaret var, tam 4 bin 700 yıllık

Antalya'da tarih yeniden yazılıyor! Üzerinde 9 işaret var
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Halle Berry’den oğluna şiddet uyguladığı iddiasına yanıt: Fotoğraf kanıt değil

Oğluna şiddet uygulamakla suçlanmıştı! Oscarlı oyuncudan yanıt geldi
Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

80 yaşındaki Stallone’ye düğün faturası! Emeklilik bekleyecek
Azerbaycanlı sanatçı Roza İbadova’dan başörtülü öğrenciler için Aliyev’e çağrı

Başını örttü, kamera karşısına geçti! Azerbaycanlı sanatçıdan çağrı
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı

Manşetler yanıyor! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı

Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı