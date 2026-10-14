Bahçeli, Türk dünyasına nifak tohumu ekilmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

MHP Lideri Bahçeli: "Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı