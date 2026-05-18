MHP Genel Başkanı Bahçeli, TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ni ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ni ziyaret ederek, farklı illerden gelen yüzlerce genç mühendis ve mühendis adayının projelerini inceledi.

Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ilki ATO Congresium'da düzenlenen ve 81 ilden yaklaşık 500 mühendis ve üniversite öğrencisinin ağırlandığı festivalin açılışına katıldı.

Festival alanında bulunan stantları tek tek gezen Bahçeli, projelerin her biri ile yakından ilgilenerek detaylı bilgi aldı. Bahçeli, festivale katılan bazı projeleri, katılımcıların talebi üzerine imzaladı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Göktay 2"nin anahtarını, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye etti. Bahçeli, İtalya'da bir yarışmaya katılacak olan proje için "Yarışmaya katılıp gelsin öyle alalım." dedi.

Festivale katılan yarışmacılarla fotoğraf çektiren Bahçeli, Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sudanlı Dania Rida ile bir araya gelerek, çalıştığı proje hakkında bilgi aldı.

"Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sağlanmasına katkı sunacak"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, festivalin açılışındaki konuşmasında, ekiplerin sağlık teknolojisinden savunma sanayisine, su altı araçlarından uydu terminallerine, sulama sistemlerinden eğitim robotlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede projelerini sergilediğini söyledi.

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin himayesinde düzenlenen festivalde sergilenen "TÜRKHAN" insansız hava aracı, "Göktay 1" ve "Göktay 2" adlı yarış arabalarının da yakın zamanda uluslararası yarışmalara katılarak Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.

Festivalde yer alan çalışmaların, yaklaşık 2 yıldır sürdürülen yoğun emeğin sahneye taşınmış hali olduğunu belirten Yıldırım, "Burada sergilenecek olan her proje, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde ilerlemesine, 'Lider Ülke Türkiye' vizyonu doğrultusunda Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sağlanmasına katkı sunacak bir fikrin, bir emeğin ve bir üretimin sonucudur. Projelerimiz, yarının gelişmiş, patentli ürününe, savunma sanayisindeki bir yeniliğe, tarımda, sağlıkta, çevrede, eğitimde, enerjide ya da afet yönetiminde kullanılacak milli bir çözüme dönüşebilir. "diye konuştu.

Karabük Ülkü Ocakları temsilcisi, Orhun Bilim ve Teknoloji Kulübü Başkan Yardımcısı Zeynep Boy ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün hem sağlık hem de milli savunma alanında 4 farklı proje ile festivale katıldığını aktardı.

Ankara'yı temsil eden Gökbörü Takımı'ndan Serhat Durak da takımın tek bir projeyle yetinmediğini, birden fazla alanda ürün geliştirdiklerini dile getirdi.

Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi bünyesindeki Kağan Teknoloji Kulübü Başkanı Emre Korkmaz ise yaklaşık 150 kişilik mühendislik ekibiyle festivale en geniş kadroyu getiren kulüpler arasında yer aldıklarını belirtti.

Konya Ülkü Ocakları bünyesinde festivale katılan ANKE 1070 (Asırdan Nesile Kızılelma) Teknoloji Kulübü'nden Enes İşcan da 2 farklı savunma teknolojisi projesiyle festivale katıldığını aktararak, "Sıvı Zırh" adını verdikleri projeyi, radar emilimi sağlayan, dayanıklılığı artıran ve aerodinamik özelliklere katkı sunan çift komponentli bir kaplama boyasıyla İHA ve SİHA'lara uygulanabilecek şekilde tasarladıklarını vurguladı.