Bahçeli tarih verdi! Grup toplantılarına yeniden başlıyor

Bahçeli tarih verdi! Grup toplantılarına yeniden başlıyor
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Sağlık sorunları nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana grup toplantılarına katılamayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı sonrasında Meclis kürsüsüne geri döneceğini açıkladı.

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ameliyat olan ve uzun süre grup toplantılarına katılmayan MHP lideri Devlet Bahçeli, yeniden grup toplantılarını yapmaya hazırlanıyor.

Bahçeli, yaptığı açıklamada bayramdan sonra MHP grup toplantılarına yeniden katılmaya başlayacağını açıkladı.

SON GRUP TOPLANTISINI 28 OCAK'TA YAPTI

MHP Genel Başkanı, 4 Şubat 2025'te geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında bir süre kamuoyu önüne çıkmamıştı. Operasyonun başarılı geçtiği açıklanırken, parti yetkilileri Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ameliyat sonrası ilk kez Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederken görüntü veren Bahçeli, zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerde yer aldı. Rahatsızlığı dolayısıyla son grup toplantısını ise 28 Ocak 2025 tarihinde yapmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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