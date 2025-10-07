Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından kendisine yöneltilen avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin soruyu cevapsız bıraktı. Bahçeli'nin muhabirin sorusunun ardından yaptığı el hareketi ise dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul Şişli'de Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahla saldırı yapıldı. Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem hayatını kaybederken suikastla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.
ÖKTEM SUİKASTI BAHÇELİ'YE SORULDU
İstanbul'un göbeğinde yaşanan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün partisinin grup toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de söz konusu olay soruldu.
ELİYLE VERDİĞİ TEPKİ DİKKAT ÇEKTİ
Bahçeli, salondan çıkışı sırasında muhabirin yönelttiği "Efendim İstanbul'da dün Serdar Öktem isimli avukat saldırıda öldürüldü. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusunu cevapsız bıraktı. Bahçeli'nin muhabirin cümlesini bitirdiği anda eliyle verdiği tepki ise dikkat çekti.
SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE YARGILANIYORDU
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.