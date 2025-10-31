Haberler

Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AK Partili Şamil Tayyar, Bahçeli'nin bu tavrı için "MHP'nin sessiz külliye boykotu" ifadesini kullanırken, iktidara yakın gazeteci Abdulkadir Selvi ise "AK Parti'nin Bahçeli'yi kaybetme lüksü yoktur, siyasi istikrarın sürmesi açısından Cumhur İttifakı ortaklığı çok önemli" ifadelerini kullandı.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonuna katılmadı.
  • AK Partili Şamil Tayyar, Bahçeli'nin resepsiyona katılmamasını 'MHP'nin sessiz külliye boykotu' olarak nitelendirdi.
  • Gazeteci Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin ve Türkiye'nin Devlet Bahçeli'yi kaybetme lüksünün olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonuna katılmaması kulisleri hareketlendirdi.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu hamleyle ilgili olarak kamuoyunda çeşitli iddialar ortaya atılırken, AK Partili Şamil Tayyar, Bahçeli'nin KKTC'deki seçim sonuçlarından çözüm sürecine, atamalardan İstanbul soruşturmalarına kadar çeşitli olaylar yüzünden tepkili olduğunu aktardı.

"MHP'NİN SESSİZ KÜLLİYE BOYKOTU"

Bahçeli'nin resepsiyona katılmaması için "MHP'nin sessiz külliye boykotu" ifadesini kullanan AK Partili Şamil Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "MHP'nin sessiz külliye boykotu, cumhur ittifakı fay hattındaki birikmiş enerjiyi kademeli boşaltarak büyük bir yıkımı önlemek için fırsat olabilir. Belki küçük bir molaya, biraz duraksayıp nefes almaya, yakın geçmişi muhasebeleştirip güven tazelemeye ihtiyaç var.

"PARALEL BİR YAPI OLUŞTUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR"

Zira, Devlet Bey'in de MHP yönetiminin de keyfini kaçıran Kıbrıs'tan çözüm sürecine, atamalardan İstanbul soruşturmalarına kadar olaylar dizisi hayli kabarık. Devlet nizamına uymayan bir paralel yapının oluştuğunu ve siyasetin rotasını belirlediğini düşünüyorlar. Naçizane, kişisel olarak katıldığım/katılmadığım tarafları var ama siyaset kurumunun kendi gündemine hükmedemediğini düşünenlerdenim.

"SİYASET KURUMU DİZGİNLERİ ELİNE ALMALI"

Misal. Türkiye her sabah bir operasyonla uyanırken, hükümet, yüzyılın konut projesi gibi önceliklerini pozitif gündemde tutamıyor. Oysa, iktidar, oluşturulan gündemin rüzgârına kapılmak yerine, kendi oluşturduğu gündemin rüzgarıyla sağı solu sarsmalıydı. Özetle. Siyaset kurumu, iç ihtilafları giderip dizginleri eline almalıdır."

SELVİ: AK PARTİ'NİN BAHÇELİ'Yİ KAYBETME LÜKSÜ YOKTUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması sonrası bir dikkat çeken açıklama da iktidara yakın gazeteci Abdulkadir Selvi'den geldi. Selvi bugün Hürriyet Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıda kritik bir uyarıda bulunarak " Ak Parti'nin ve Türkiye'nin Devlet Bahçeli'yi kaybetme lüksü yoktur" dedi.

"BU SORUNUN SİYASİ KRİZE DÖNÜŞMEMESİ LAZIM"

Selvi'nin kaleme aldığı yazıdaki ilgili bölüm şu şekilde; "Siyasi istikrarın sürmesi açısından Cumhur İttifakı ortaklığı çok önemli. Ama çok daha önemli bir nokta var. Devlet Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin siyasi temsilcisi olarak 'Terörsüz Türkiye' sürecinde tarihi bir rol oynuyor. Tarihi bir destek veriyor. 22 Ekim'de yaptığı çağrının ardından her aşamasında sürecin arkasında duruyor.

Bu sorunun bir siyasi krize dönüşmemesi lazım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde bir araya gelip, bu sorunları aşacaklarını düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nda zaman zaman bu tür gel-gitler yaşandı. Ama Erdoğan ve Bahçeli'nin güçlü liderliği sayesinde bunlar aşıldı. Aşılmalı da."

Erdem Aksoy
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDemir Acer:

AKP nin sonunu bahçeli getirecek demedi demeyin

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Bunak bahçeli demin kuklası olduğu için katılmadı

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

AKP KAFAYI CHP İLE BOZMUŞ... her kötü işi chp yapmıi ekonomiyide chp bozmuş gazzde sadece kınamış chp, sisiye katil deyip sonra yalamış chp,faiz haram demiş sonrada nas demiş chp, hergün zam yapmış chp.. enflasyonu chp yükseltmiş,, 12 yıl zorunlu demiş sonra vazgecende chp,, sivil kıyafet demiş sonra ünüformaya dönmüş,, chp vergi demiş başka bişey dememiş chp. ...vb AKP YE GÖRE ÜLKENİN BUGÜNÜ CHP YÜZÜNDENMİŞ.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıHasan Turk:

2 yila tozunuz kalmicak.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

2 yola tozunuz kalmicak.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Orhan:

Devlet bahceli Dem katılmadı diye katılmadı pkk ile iş birliği yapiyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
