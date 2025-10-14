Haberler

Bahçeli'nin Rozeti ve Yüzüğü Dikkat Çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı rozet ve parmağındaki yüzük, safir taşlarla süslenmesi ve özel tasarımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de düzenlediği grup toplantısında ceketine taktığı rozet ve parmağındaki yüzük dikkat çekti.

MHP Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda ceketine taktığı rozet ve parmağındaki yüzük dikkat çekti. Rozetin safir taşlarla süslendiği ve Fettahoğulları mührünün yer aldı öğrenildi. Ayrıca yüzükte "El-Fettah" ve "Ya-Şafi" ifadeleri yer alırken, özel bir mine işçiliği ile renklendirildiği safir taşlarla da süslediği görüldü. - ANKARA

500
