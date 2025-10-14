Bahçeli'nin Rozeti ve Yüzüğü Dikkat Çekti
MHP Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda ceketine taktığı rozet ve parmağındaki yüzük dikkat çekti. Rozetin safir taşlarla süslendiği ve Fettahoğulları mührünün yer aldı öğrenildi. Ayrıca yüzükte "El-Fettah" ve "Ya-Şafi" ifadeleri yer alırken, özel bir mine işçiliği ile renklendirildiği safir taşlarla da süslediği görüldü. - ANKARA
