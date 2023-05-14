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Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Bahçeli'nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1296 numaralı sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 304 oydan biri, vatandaşın yanlış sandıkta oy kullandığının tespiti üzerine iptal edilerek yakıldı, 3'ü geçersiz sayıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA 238, ERDOĞAN'A 57 OY ÇIKTI

Sayım sonuçlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu, 238 oyla birinci oldu. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Sinan Oğan'a 4, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.

Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Güncel Haberler

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