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Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Ümit Özdağ'ı küplere bindirdi

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, "Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM'de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil" ifadelerine yer verdi.

Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Büyük yankı uyandıran bu sözlere ilk tepkiler gelmeye başladı. Konuyla ilgili X hesabından bir açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli, terörist başı Öcalan'ın TBMM'de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM'de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Ümit Özdağ'ı küplere bindirdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli Zafer Partisi Ümit Özdağ DEM Parti Politika Güncel Bebek Terör MHP

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Yorumlar (7)

Orhan Demir:

Bahceli derhal mhpnin basindan uzaklastirilmadir

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10
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Hasan Turk:

Akp ve mhp hizmet eden tum.basin serefsizdir.

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Yasar Unal:

Zaten bitmişti MHP'de . İyice batırdı bu etrafındaki bir kaç kan emici ile.

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1
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Ahmet Yilmaz:

bunuda haber diye yani bahceliyi haber diye başta haberler .com veriyor bu basinin hepsi vatan haini

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0
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Cengiz:

Grizekalı bahçeli

2
0
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bagıran adam:

Pkk li olmuş bahçeli

0
0
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