Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Ümit Özdağ'ı küplere bindirdi

Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Büyük yankı uyandıran bu sözlere ilk tepkiler gelmeye başladı. Konuyla ilgili X hesabından bir açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli, terörist başı Öcalan'ın TBMM'de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM'de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil" ifadelerine yer verdi.