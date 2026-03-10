Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
MHP lideri Devlet Bahçeli, İran'da Kürt grupların silahlandırılacağı iddiaları üzerine çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava kokluyorlar. Bu sayede İran'ı içeriden çökertmeyi planlayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.
