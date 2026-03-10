Haberler

Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı

Güncelleme:
MHP lideri Devlet Bahçeli, İran'da Kürt grupların silahlandırılacağı iddiaları üzerine çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava kokluyorlar. Bu sayede İran'ı içeriden çökertmeyi planlayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
