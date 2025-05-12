Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşik aşıldı. PKK terör örgütü fesih kararı aldı, silahları bırakacağını açıkladı. Terör örgütünün kararının yankıları sürerken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"BAHÇELİ'NİN DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞME TALEBİ YANITSIZ KALDI" İDDİASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi yapmak istedi. Bahçeli'nin bu talebi özel kalemi aracılığıyla cezaevi yönetimine iletildi. Ancak cezaevi yönetiminden bu talebe karşılık gelmedi.

ADALET BAKANLIĞI YALANLADI

Gündem olan iddiaya Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Gazeteci İsmail Saymaz konuya ilişkin Halk Tv'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Adalet Bakanlığı yetkililerine Sayın Devlet Bahçeli'den Sayın Demirtaş'la görüşmek üzere herhangi bir talep olup olmadığını sordum. Çünkü haberde telefonla görüşme vurgusu vardı. Adalet Bakanlığı yetkilileri bana sayın Bahçeli'den Demirtaş'la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığını söylediler."