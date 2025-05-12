ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli'nin
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK terör örgütünün fesih kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'la görüşmek istediği ancak Edirne F Tipi Cezaevi yönetiminin bu talebi yanıtsız bıraktığı iddia edildi. Adalet Bakanlığı ise söz konusu iddiayı yalanladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşik aşıldı. PKK terör örgütü fesih kararı aldı, silahları bırakacağını açıkladı. Terör örgütünün kararının yankıları sürerken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"BAHÇELİ'NİN DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞME TALEBİ YANITSIZ KALDI" İDDİASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi yapmak istedi. Bahçeli'nin bu talebi özel kalemi aracılığıyla cezaevi yönetimine iletildi. Ancak cezaevi yönetiminden bu talebe karşılık gelmedi.

ADALET BAKANLIĞI YALANLADI

Gündem olan iddiaya Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Gazeteci İsmail Saymaz konuya ilişkin Halk Tv'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Adalet Bakanlığı yetkililerine Sayın Devlet Bahçeli'den Sayın Demirtaş'la görüşmek üzere herhangi bir talep olup olmadığını sordum. Çünkü haberde telefonla görüşme vurgusu vardı. Adalet Bakanlığı yetkilileri bana sayın Bahçeli'den Demirtaş'la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığını söylediler."

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

Adalet bakanlığı niye açıklamıyor da Saymaz devreye giriyor? İsmail saymazın ben muhalif olduğunu düşünmüyorum. Dezenformasyon la mücadele şimdiye kadar 10 defa açıklama yapardı bu konuda saymaz kim :D

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuharremsahin1:

terör bittiyse artık bu bahçeli ne üzerinden siyaset yapacak çok merak ediyorum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.