Üye Girişi
Haberler
Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan jet yanıt geldi. Meclis Grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bakırhan "İmralı'ya gitmek için bugün başvuru yapacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan başvurunun bugün saat 14:00'te Adalet Bakanlığı'na yazılı olarak yapılacağı öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineledi.

BAHÇELİ: 22 EKİM TARİHİNDE NE DEDİYSEK ONUN ARKASINDAYIZ

Bahçeli "Kürdü Türk'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır. Geleceğimiz birdir, el ele verip gönüllerimizi yoğurarak terörü gündemimizden tamamıyla çıkarmalıyız. Kandil'de demlenenler bir karar vermeli. Bölücü örgütlerden yana mı yoksa kader ortaklığından yana mısınız? MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze teması olmalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına Dem Parti'den yanıt gecikmedi. Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Bugün de konuşuldu bizden önce MHP grubunda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık.

"BUGÜN ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURACAĞIZ"

Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay eşbaşkanımızla birlikte İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız" ifadelerini kullandı.

BAŞVURU SAATİ BELLİ OLDU

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için bugün saat 14:00'te Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yapacak.

Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti
img

Hastanelerde yeni dönem başlıyor
img

"Ateşkes olacak" derken şoke eden saldırı
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFurkan inci:

cidden pkk nın öcalanı dinleyeceğine inanan varmı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇetin Kılıç:

Türkler imana gelmeye başladı. Çok şükür..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Koltukta kalmak için her türlü yolu deniyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan sorgular:

MhpAkpPkk yan yana hiç şaşırmadım

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Demirhan:

satranç oynanıyor şuan en kritik hamleleri devlet başkan oynuyor sonu selamet olsun.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

bahçeli büyük oynuyor amaç pkk asıl derdinin kürt meselesi olmadığını bir maşon olduğunu ispat etmek

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHÜSEYİN İMANLIK:

Adam neredeyse terörist başını affetmek için yalvarıyor. Bu bahçeli bence bahçe işleriyle uğrasmali. Dikkate alınması doğru değil.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

27 Kasım okullar tatil mi? Hangi illerde valilikten tatil kararı geldi? Masterchef 26 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı? Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.