Bahçeli'nin başdanışmanı Eyyüp Yıldız'dan Sinan Oğan'a ağır sözler: Pazarlık payın kalmadı başka kapıya

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın "Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor" sözlerine MHP lideri Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız tarafından sert bir yanıt geldi. Yıldız, "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. Birinci turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde yurtdışındaki oy sayım işlemleri sürerken birtakım manipülasyon yapıldığı duyumlarını aldığını söylemişti.

"BU İŞ 2. TURA KALMIŞTIR"

Oğan'ın paylaşımı şu şekilde: 'Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK'yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır."

"MEZAR SOYGUNCULARI SİZİ"

Oğan'ın paylaşımına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız'dan sert bir yanıt geldi. Yıldız, "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" dedi.