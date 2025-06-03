Bahçeli: "Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin...
Bahçeli: "Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir.
Bahçeli: "Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika