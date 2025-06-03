Bahçeli: "Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin...

Bahçeli: 'Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin...
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Bahçeli: "Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir.

Bahçeli: "Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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