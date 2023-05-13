Bahçeli: Kaset Kumpasları Türkiye'nin Önünü Kesemez

'KASET KUMPASLARI TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESEMEZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temasıyla Burdur'da Şeker Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında partililere seslendi. Türk milletini korkutacak bir güç olmadığını dile getiren Bahçeli, "Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur. Bizim çizilecek bir sınırımız yoktur. Bizim bölünecek bir milletimiz yoktur. Bizim yıkılacak bir devletimiz yoktur. ve bizim vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur. İftiralar milletimizi yıldıramaz. Kaset kumpasları, sosyal medya teröristleri, küresel komplolar Türkiye'nin önünü kesemez" dedi.

Mesut MADAN/ BURDUR,