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Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun

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MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı. Kararı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Bahçeli, "Hakkari Belediye Başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmıştır. Hakkari Valimiz başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanlığımız hukuk sınırları dahilinde devreye girmiştir, yürekten kutluyorum" dedi.

Parti grubunda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve yerine kayyum atanması konusuna da değindi.

"HAMDOLSUN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Kararı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Bahçeli, "Hakkari Belediye Başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmıştır. Bir teröristin 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesi, seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır. Hakkari Valimiz başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanlığımız hukuk sınırları dahilinde devreye girmiştir, yürekten kutluyorum. Hakkari Belediye Başkanı'nın yakasından nasıl tutulmuşsa inanıyorum ki diğerlerinin yakası da öyle tutulacaktır. Bir teröristin aday gösterilmesi, devlet ile yöre halkını karşı karşıya getirmenin hazırlığını yapmaktır" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Yumuşak duruş MHP ile bağdaşmaz, asla da yakışmaz. Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz. Ya aynısıyla cevap veririz ya da o eli kırar geçeriz. Öylelerini tanıdık ki biraz adam ol diyeceğimiz anda yutkunduk, vazgeçtik. Cümle alemin derdi biz olmuşuz. Anlaşılan alayına külahları ters giydirmişisiz. MHP ile Cumhur İttifakı'nın bir tükenişe izin vermesi, göz yumması imkansızdır.

MHP'nin herhangi bir milletvekilini terörle ilişkilendirmek, yumuşama pozları veren bir zatın edepsiz beyanatıdır. CHP başkanı terör ve terörist görmek hususunda merakta ise yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere bakması en doğal tercih olacak. Bize üslup uyarısı yapan kişinin önce kendi ağzını yıkaması tavsiyemdir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Mehmet Sıddık Akış Hakkari Belediyesi Devlet Bahçeli Hakkari Kayyum MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Malatyalı:

Bahcelinin koltuğuna da kayyum atılırsa çok güzel olacaktır.

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3
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mardinli yiğit:

depremzedelere evinin kapısını kapatan değil mi bu

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Sabahattin Polat :

Sinan Ateş’e ne oldu?

5
1
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şahabettin Ayyıldız:

Memlektin asıl sahipleri var ama memleket yabancılara satılıyor yada göçmenlerin işgali altında

3
0
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