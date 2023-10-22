MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP'nin 12. Olağan Kongresi'nde tekrar Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Bahçeli, Destici'yi tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Destici'yi kutladı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli, BBP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda tekrar Genel Başkanlığa seçilen Destici'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Bahçeli, seçimin, parti camiasına ve Türk İslam coğrafyasına hayırlı olmasını temenni etti.