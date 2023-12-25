Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Oturumda 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılıyor.

"CHP'Yİ DE TAKİP ETMEYECEĞİM"

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri takip etmek için genel kurula geldi. Bahçeli, oturumda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) milletvekili konuşma yaparken genel kuruldan ayrıldı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, CHP'yi de takip etmeyeceğini söyledi. Bahçeli, "Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırılarında iki günde 12 askerimiz şehit olmuştu. Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM'de saldırılarla ilgili AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı. DEM Parti ve CHP ortak bildiriyi imzalamamıştı. CHP, üç grup başkanvekilinin imzasıyla ayrı bir bildiri yayımlamıştı.