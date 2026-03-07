Haberler

Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Lübnan'ın Suriye'ye katılması için çalışma yaptığı belirtildi. Lübnan'ın uzun süredir ekonomik istikrarsızlık yaşadığı ve Bahçeli'nin bu konuda bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve istikrarın sağlanmasına yönelik çeşitli değerlendirmeler üzerinde çalıştığı ifade edildi.

  • MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Lübnan'ın Suriye'ye katılması için çalışma yürüttüğü ifade edildi.
  • Bahçeli'nin Lübnan'daki istikrarın sağlanmasına yönelik değerlendirmeler üzerinde çalışma yürüttüğü öne sürüldü.
  • Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, Bahçeli'nin Lübnan'ın Suriye'ye katılması için çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Ezber bozan siyasi çıkışları ile tanımam MHP lideri Devlet Bahçeli, bu kez kolları Ortadoğu için sıvadı.Bahçeli'nin Lübnan'ın Suriye'ye katılması için çalışma yürüttüğü ifade edildi.

MHP'ye yakın medya organı Bengü Türk TV'deki habere göre, Bahçeli'nin Lübnan'ın Suriye'ye katılmasına ilişkin bir "projeksiyon" üzerinde değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

"LÜBNAN'DAKİ İSTİKRAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Lübnan'ın uzun süredir ciddi bir ekonomik istikrarsızlık içinde olduğunu belirtilerek Bahçeli'nin çalışması "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve Lübnan'daki istikrarın sağlanmasına yönelik çeşitli değerlendirmeler üzerinde çalışma yürüttüğü öne sürüldü." ifadeleriyle haberleştirildi.

İLK OLARAK AHMET YEŞİLTEPE DUYURDU

Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, tv100'de yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Lübnan'ın Suriye'ye katılması için çalışma yürüttüğünü duyurdu. Yeşiltepe de TV100'de şunları ifade etti:

"Sayın Bahçeli, Lübnan konusunda bir görüş, bir çalışma içerisinde, bir proje, daha doğrusu bir projeksiyon, öyle söyleyelim. Bir bakış açısı, bir açılım getiriyor. Aslında yani küresel konularda özellikle bölgemizle ilgili ortaya koyduğu görüşler gerçekten tartışılmaya değer, konuşulmaya değer. Şimdi Lübnan failed State olarak yani başarısız bir ülke. Yani sürekli enflasyonla mücadele ediyor. İşte sürekli kendi kaynaklarını mümbit olan kaynaklarını kullanamıyor falan. Aslında bunun sebebi işte dışarıdan sürekli baş ta İsrail olmak üzere ki ağırlıklı olarak İsrail olmak üzere onun tahakkümü altında, işgali topraklarının işgal edildiği bir ülkeden söz ediyoruz."

