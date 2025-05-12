Bahçeli'den Kabine'ye 102 Gül: Terörsüz Türkiye Vurgusu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 102'nci yılı vesilesiyle Kabine Toplantısı'na ay-yıldız motifli 102 gül gönderdi. Gönderdiği notta, demokrasinin güçlenmesi ve terörsüz Türkiye'nin inşası için hükümete teşekkür etti.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN İNŞASI YOLUNDA GÖSTERDİĞİNİZ MİLLİ İRADEYE TAKDİR VE TEŞEKKÜRLERİMİZİ ARZ EDERİM'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 102'nci yılına atfen Kabine Toplantısı'na ay-yıldız motifli 102 gül gönderdi. Güllerle birlikte iletilen notta, "Demokrasinin güçlenmesi, toplumsal mutabakatın sağlanması ve Terörsüz Türkiye'nin inşası yolunda gösterdiğiniz milli iradeye takdir ve teşekkürlerimizi arz eder, Bakanlar Kurulunuza da başarılar dilerim" ifadesi yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika