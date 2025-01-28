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Bahçeli'den İmralı süreci ile ilgili net mesaj: Çağrı bir an önce yapılsın

Bahçeli'den İmralı süreci ile ilgili net mesaj: Çağrı bir an önce yapılsın
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı sürecini başlatan isim olarak siyaset gündemine oturmuştu. DEM Parti heyetinin ikinci İmralı ziyaretinin ardından ilk grup toplantısını yapan Devlet Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel yapılması samimi dileğimdir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ekim ayında teröristbaşı Öcalan ile görüşülüp terörün bitirilmesi çağrısı yapmış, bunun üzerine DEM Parti'den oluşan heyet 4.5 yıl aranın ardından İmralı'ya iki ziyaret gerçekleştirmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME SONRASI ÇAĞRI GELMEDİ

DEM Parti heyetinin ikinci İmralı ziyaretinin ardından da teröristbaşı Öcalan'dan terör örgütüne silah bırakma çağrısı gelmedi.

DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyareti sonrası partisinin ilk grup toplantısında konuşan Bahçeli, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BEKLENEN ÇAĞRININ YAPILMASI SAMİMİ DİLEĞİMDİR"

"DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel yapılması samimi dileğimdir." diyen Bahçeli, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin gün doğumuna. Sözlerime son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum." ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Ekim ayındaki partisinin grup toplantısından yaptığı çağrıyla süreci başlatan Bahçeli'nin, son grup toplantısında da beklenen çağrının yapılması ile ilgili sözlerinin nasıl karşılık bulacağı ise merak konusu oldu.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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