Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki

Dem Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ve Milletvekili Ömer Öcalan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki "Kürt sorunu" ile ilgili sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim için çözüm bellidir. O da terörü ve teröristleri topluca imha etmek, bölücü destekçilerinin acımasızca kökünü kazımaktır" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN DEM PARTİLİ İSİMLERİN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" ve DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'ın "Onurlu çözüm tecridin kaldırılması ve Abdullah Öcalan ile diyaloğun başlatılmasındadır" sözlerine tepki gösteren Bahçeli'nin sözleri salonda alkış tufanı koparttı.

"TERÖR VE TERÖRİSTLER TOPLUCA İMHA EDİLMELİDİR"

Bahçeli, "Bizim için çözüm bellidir. O da terörü ve teröristleri topluca imha etmek, bölücü destekçilerinin acımasızca kökünü kazımaktır. Adalet bu sayede yerini bulacaktır. HDP'nin devamı, PKK'nın gece görüş dürbünü olan DEM'in TBMM'de daha fazla yer alması toplumsal ve siyasi tansiyonu kontrol edilemez aşamalara taşıyabilecektir.

"TBMM'DE TERÖRİST GÖRMEYE DAYANMA GÜCÜMÜZ KALMADI"

Ne sahada, ne ovada ne şehirde ne de belediyede ne dağda ne de mağarada ne de TBMM'de terörist görmeye dayanma gücümüz artık kalmamıştır. Ya bu hesabı sorup burunlarından fitil fitil getireceğiz ya da ihanetin şımarmasına sessiz kalıp yıkımın altında kalacağız" dedi.