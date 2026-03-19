Buzlar eridi! Bahçeli'den Davutoğlu'na telefon

Gelecek Partisi, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamaya göre görüşme, Davutoğlu'nun "Gazze Soykırımı" adlı kitabını Bahçeli'ye hediye etmesinin ardından yapıldı.

"NAZİK BİR TEŞEKKÜR GÖRÜŞMESİ"

Partiden yapılan bilgilendirmede, Bahçeli'nin kitabın Türkçe baskısı için teşekkür etmek amacıyla Davutoğlu'nu telefonla aradığı belirtildi. Görüşmede Bahçeli'nin memnuniyetini dile getirdiği ve iki lider arasında samimi bir sohbet gerçekleştiği ifade edildi.

İMZA KAMPANYASINA DESTEK

Açıklamada, görüşme kapsamında Bahçeli'nin, ABD ve İsrail saldırıları sonucu Minab'da bir okulda 165 kız öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin uluslararası hukuk ihlalleri için hazırlanan dilekçe çerçevesinde Gelecek Partisi tarafından başlatılan imza kampanyasına destek vereceğini ve imza atacağını beyan ettiği aktarıldı.

Davutoğlu, Bahçeli'nin bu yaklaşımına teşekkür ederek, bu tür ortak insani duruşların adalet ve hakkaniyetin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

BAHÇELİ-DAVUTOĞLU GERİLİMİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasındaki siyasi gerilim, özellikle 2021 yılından itibaren sert söylemlerle derinleşti. Bahçeli'nin Davutoğlu'na yönelik eleştirileri ve kullandığı ifadeler, iki lider arasındaki tansiyonu yükseltti.

Bahçeli, Davutoğlu'nu MHP'ye yönelik tutumu nedeniyle hedef alırken, "Serok Ahmet" ifadesiyle yaptığı çıkış uzun süre kamuoyunda tartışıldı. MHP lideri ayrıca Davutoğlu'nu "namertlikle" suçladı ve yöneltilen görüşme taleplerine de kapıyı kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı