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Bahçeli'den, "Bize belediye vermezlerse seçim çalışmalarına katılmam" diyen MHP'li vekil Sancaklı'ya ayar

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MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın "Eğer bu dönem MHP'ye bir belediye verilmezse, seçim sürecinde Kocaeli'de beni göremezler" sözlerini değerlendirdi. Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" dedi.

Mhp lideri Devlet Bahçeli'ye, MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın sarf ettiği "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler." sözleri soruldu. Bahçeli ise bu soruya "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" yanıtını verdi.

SANCAKLI'NIN "BU SEFER UMDUKLARI GİBİ OLMAZ" SÖZLERİ SORULDU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Genel Merkezinde açılan "Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi"ne katıldı. Basın mensupları, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın basına yansıyan, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz" şeklindeki sözlerini Bahçeli'ye sordu.

BAHÇELİ: 3 BÜYÜK KULÜPTE OYNAMA GELENEĞİNİ SÜRDÜRMEK Mİ İSTİYOR?

Bahçeli ise bu soruya "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" yanıtını verdi.

Bahçeli'den, 'Bize belediye vermezlerse seçim çalışmalarına katılmam' diyen MHP'li vekil Sancaklı'ya ayarSaffet Sancaklı - Devlet Bahçeli

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Politika

Saffet Sancaklı Devlet Bahçeli Kocaeli MHP Politika Güncel Haberler

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