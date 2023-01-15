Seçimler yaklaşırken Bahçeli'den 6'lı Masa'ya sürpriz çağrı: Yeni bir sayfa açalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampı sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 6'lı Masa'ya sürpriz bir çağrıda bulunan Bahçeli, "Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etrafında tek yumruk olalım. Onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"2023 seçimlerinde millet geleceğini oylayacaktır. İnandık, başaracağız. Lider ülke Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi donanımlı ve yetişmiş kadrosuyla, inançlı dava insanlarıyla her meseleye hakim ve her müşkülata dayanıklıdır.

"VERİLECEK HER OY TAM BAĞIMSIZLIĞA DESTEK OLACAKTIR"

Yorulmayacağız, adım adım 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İşçimizin, çiftçimizin, dul ve yetimimizin, esnafımızın her zaman yanında olacağız. Birlikten nasıl bir kuvvet doğduğunu beraberce göstereceğiz. 85 milyon Türk vatandaşı bizim için kutsal bir emanettir. Verilecek her oy tam bağımsızlığa destek olacaktır.

"TÜRKİYE ARTIK FELEĞİN ÇEMBERİNİ KIRMIŞTIR"

Yerimizde saymaya, tarihin gerisine düşmeye ne hakkımız ne de niyetimiz vardır. Davası olan her insan umut insanıdır. Türkiye artık feleğin çemberini kırmıştır. İstikrarlı yükseliş kararlılıkla devam etmelidir.

"ALTILI MASA DARMADAĞINDIR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin gücüne güç katmıştır. Kuvvetler ayrımı netleşmiştir. Fikir ve görüş birliği dönemi başlamıştır. Türkiye muazzam bir çıkış ivmesi yakalamıştır. Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür. Yüzde 50'yi aşan bir oy alan cumhurbaşkanıyla, yüzde sıfır bilmem kaç oy oranına haiz bir partinin eşit sorumluluğa ve stratejik konularda aynı imza yetkisine sahip olacağını ifade etmek demokrasiyi ve millet iradesini hiçe saymaktır.

"ANLAŞILAN BU YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAYACAKSINIZ"

Zillet partilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etrafında tek yumruk olalım. Onu sahiplenelim. Yeni bir sayfa açalım."