Bahçeli: Darbeler Anayasası Yok Edilmeli, Yenisi Yapılmalı

Bahçeli: Darbeler Anayasası Yok Edilmeli, Yenisi Yapılmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada darbe anayasalarının yok edilmesi ve yeni bir anayasa yapılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, siyasi partilerin Türkiye'nin iyiliği için var olduğunu dile getirdi.

MHP Lideri Bahçeli: " 'Darbeler anayasası yok edilmeli, yenisi yapılmalı. Siyasi partiler Türkiye'nin iyiliği için vardır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Darbeler anayasası yok edilmeli, yenisi yapılmalı. Siyasi partiler Türkiye'nin iyiliği için vardır. Bayram sonunda Meclis'e görev düşüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.