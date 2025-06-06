Bahçeli: Darbeler Anayasası Yok Edilmeli, Yenisi Yapılmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada darbe anayasalarının yok edilmesi ve yeni bir anayasa yapılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, siyasi partilerin Türkiye'nin iyiliği için var olduğunu dile getirdi.
MHP Lideri Bahçeli: " 'Darbeler anayasası yok edilmeli, yenisi yapılmalı. Siyasi partiler Türkiye'nin iyiliği için vardır"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Darbeler anayasası yok edilmeli, yenisi yapılmalı. Siyasi partiler Türkiye'nin iyiliği için vardır. Bayram sonunda Meclis'e görev düşüyor" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika