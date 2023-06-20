Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına tepki: Anayasa Mahkemesi'ne şekil verilmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini kabul etmemesine tepki gösterdi. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Kurul üyeleri, söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi, Türkiye'ye tercih ediyor. Bu konumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesi'ne şekil verilmeli" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM'de; grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebinde karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesine tepki gösterdi.

"HDP'NİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORLAR"

Bahçeli; Anayasa Mahkemesi'nin dünkü HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması istemi karşısında karar verilmesine yer olmadığı yönündeki kararı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Geçmiş dönemde, Anayasa Mahkemesi'nin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulundum. Anlaşılıyor ki, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Kurul üyeleri, söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi, Türkiye'ye tercih ediyor.

"AYM'YE ŞEKİL VERİLMELİ"

Bu konumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesi'ne şekil verilmeli. Milli düşünceye sahip, vatanını seven bir anlayış ile Anayasa Mahkemesi'nin faaliyetlerini sürdürmesidir.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısı'nın uyarılarını dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi, hattı zatında yargı müessesini dikkate almıyor demektir, Cumhuriyetin kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcısını dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım."

NE OLDU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesine başvurarak, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisine (HDP) ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebini karara bağladı. AYM, Yargıtay'ın talebini kabul etmedi.