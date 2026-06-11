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BAE ve İran arasında savaş sonrası ilk yüz yüze görüşme

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ABD medyası, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin, savaşın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştüğünü duyurdu. Görüşme, iki ülke arasındaki gerilimi azaltma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD medyası, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ile İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin savaşın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştüğünü aktardı.

ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaşta aralarında uzun süredir ciddi gerilim bulunan iki bölgesel aktör arasında diplomatik temas sürprizi yaşandı. ABD medyası, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ile İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin savaşın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştüğünü aktardı. New York merkezli Bloomberg kanalına konuşan konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar; görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi azaltma yönünde önemli bir değişime işaret ettiğini belirtti. Kaynaklar, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Haberde, haftalar süren İran İHA ve füze saldırılarının ardından daha sert bir tutum benimseyen ve buna bağlı olarak İran'a yönelik koordineli saldırılar ile askeri istihbarat paylaşımı da dahil olmak üzere İsrail ile daha yakın bir çizgiye geldiği öne sürülen Abu Dabi yönetiminin, İran savaşına yaklaşımında değişim olabileceğine işaret edildiği belirtildi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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