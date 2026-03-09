Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın Türkiye'yi hedef alan füze saldırısını kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın Türkiye'yi hedef alan füze saldırısını kınadı. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, NATO hava savunma sistemlerinin füzeyi Türkiye hava sahasına girdikten sonra imha ettiği hatırlatılarak, bu olayın bir haftadan kısa bir süre içinde Türkiye'yi hedef alan ikinci girişim olduğu aktarıldı. Bakanlık, saldırıyı "devlet egemenliğinin açık bir ihlali" ve bölgesel güvenliğe yönelik bir tehdit olarak nitelendirerek, komşu ve dost ülkelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakanlık, bu saldırıların bölgedeki gerilimi daha da tırmandırma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta imha edilen füzenin Türkiye'yi hedef aldığını yalanlamıştı. İran, son füze saldırısıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı