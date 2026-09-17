BAE’den Mekke-i Mükerreme’ye saldırı girişimine sert tepki: "Şiddetle kınıyoruz"

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye yönelik saldırı girişiminin "şiddetle kınandığı" bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye yönelik saldırı girişimine bir tepki de Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldi. BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'da bulunan Mekke-i Mükerreme'yi insansız hava aracı (İHA) kullanarak hedef alma girişimini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Söz konusu saldırı girişiminin Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ve ülkenin güvenliği ile istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "BAE, Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu ve ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik tüm önlemlere destek verdiğini bir kez daha tekrar etmektedir" denildi.

Mekke-i Mükerreme'ye saldırı girişimine

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke-i Mükerreme'yi hedef alan İHA saldırısı girişiminin önlendiğini açıklamıştı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Müslüman ülkelerden kutsal şehri hedef alan saldırı girişimine tepki yağmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı