Haberler

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası ikinci günü başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasının ikinci duruşması başladı. 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanması sürüyor.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası duruşmasının ikinci günü başladı. Duruşmada bugün tutuklu sanıkların savunma yapması bekleniyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasının ikinci günü başladı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel

Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, Erdoğan hemen talimat verdi
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler