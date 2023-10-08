Yolda giderken çekilen görüntülerde Azeri milletvekili " Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söylediği görüldü.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre hayatını kaybeden Azeri milletvekili Ganire Paşayeva'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

Mide küçültme ameliyatı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk dünyasının önemli bir ismi olan Ganire Paşayeva araç içerisinde ki görüntülerinde Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdiği görülüyor.