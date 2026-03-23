Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Aragçi ile telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Aragçi ile bölgedeki askeri gerginlik ve Hazar Denizi güvenliği üzerine telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Nahçıvan'a yönelik insansız hava aracı saldırılarıyla ilgili soruşturmanın tamamlanma umudu vurgulandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Aragçi ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Aragçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede bakanların bölgedeki mevcut durumu ele aldığı, bölgedeki askeri gerginliğin sona erdirilmesi için muhtemel çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Bakanların aynı zamanda Hazar Denizi bölgesindeki güvenliğin sağlanmasının önemine değindiği belirtilen açıklamada, Bayramov'un İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik insansız hava aracı saldırılarına ilişkin soruşturmanın tamamlanmasına yönelik beklentilerini de yinelediği kaydedildi. Açıklamada, bakanların ayrıca karşılıklı ilgi duyulan konular hakkında da görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi. - BAKÜ

