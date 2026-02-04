Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Azerbaycan ile Ermenistan liderlerine ev sahipliği yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Abu Dabi'de bir araya geldi. Paşinyan ile Aliyev, baş başa ve heyetlerarası görüşme yaptı.

Heyetlerarası toplantıya Ermenistan tarafından Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan; Azerbaycan heyetinden ise Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Özel Temsilci Elçin Emirbeyov katıldı.

Paşinyan ve Aliyev, 2026 Zayed İnsani Kardeşlik Ödülü'nü almak üzere 4 Şubat'ta BAE'ye gelmişti. - ABU DABİ