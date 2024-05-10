Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Almatı'da bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, barış anlaşmasını görüşmek üzere Kazakistan'ın Almatı kentinde bir araya geldi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sürüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, barış anlaşmasını görüşmek üzere Kazakistan'ın Almatı kentinde bir araya geldi. 1991'de Almatı Deklarasyonu'nun imzalandığı Dostluk Evi'nde düzenlenen görüşme öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu tarafından karşılandı. Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından taraflar görüşme salonuna geçti. Bayramov, yaptığı konuşmada Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin görüşmelerin barış anlaşmasının hazırlanması sürecinin önemli bir unsuru olduğunu belirtti. Bakan Bayramov, "Bu sürece büyük önem veriyoruz ve çalışmayı sürdürmeye hazırız. Almatı'daki görüşmelerin çok yararlı olacağından eminim. Önemli bir unsur, önemli bir kilometre taşı da 19 Nisan 2024 tarihinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının bir bölümünün belirlenmesi sürecini başlatan protokolün imzalanmasıdır" dedi.

"Ulaşımın önündeki tüm engelleri kaldırabiliriz"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da görüşmelerin 1991'de Almatı Deklarasyonu'nun imzalandığı binada geçmesinin sembolik olduğuna vurgu yaparak, "Son 2 yıl içinde hem Ermenistan Başbakanı hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanının Almatı Deklarasyonu'na bağımlılıklarını defalarca teyit ettiklerini belirtmeleri önemlidir" dedi.

Mirzoyan, iki ülke arasındaki devlet sınırlarını belirleme sürecinin söz konusu deklarasyon temelinde yapılması gerektiğini, Ermenistan'ın barışa, barış anlaşmasına odaklandığını ifade etti. Müzakere sürecine yapıcı yaklaştıklarını kaydeden Mirzoyan, "Kendimizi bir barış anlaşması imzalamakla sınırlamamamız gerektiğini düşünüyoruz. Daha da ileri gidebiliriz. Tüm ulaşım altyapısının geçtiği ülkelerin egemenliğinde olacağı ve sınır geçiş prosedürlerinin karşılıklı olarak uygulanacağı anlayışıyla bölgede ulaşımın önündeki tüm engelleri kaldırabiliriz" ifadesine yer verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Kazak tarafının teklifi üzerine barış anlaşmasına hazırlık amacıyla görüşmeyi kabul etmelerini memnuniyetle karşıladığını bildirmişti. - ALMATI