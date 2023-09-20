Haberler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov: "Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek, sivilleri çatışmalara çekmeye...

Politika Haberleri

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov: "Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek, sivilleri çatışmalara çekmeye çalışıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov: "Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek, sivilleri çatışmalara çekmeye çalışıyor. Sivilleri silahlandırarak çatışmalara dahil etme girişiminde bulunduklarını gözlemledik." - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Azerbaycan Politika Haberler

title