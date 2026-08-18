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Azerbaycan'dan Rusya'ya Sert Tepki

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Azerbaycan, Rus medyasındaki hakaret ve tehdit içerikli yayınlar nedeniyle Rusya'nın Bakü Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ayrıca, 3 Rus gazeteci hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Rus medyasında Azerbaycan aleyhine yapılan provokatif, hakaret ve tehdit içerikli yayınlar nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yevdokimov'un bakanlığa çağrılarak son dönemde Rus medyasında Azerbaycan halkı ve yönetimi aleyhine dile getirilen provokatif, hakaret ve tehdit içerikli açıklamalara ilişkin Azerbaycan tarafının ciddi endişe ve itirazlarının Rusya tarafına iletildiği aktarıldı. Açıklamada, özellikle 13 Ağustos 2026 tarihinde sosyal medya platformu YouTube'da yayımlanan bir programda Azerbaycan halkına ve Azerbaycan yönetimine karşı kullanılan ifadelere yönelik rahatsızlığın Yevdokimov'a iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ağustos'ta "Sputnik" radyosunda yayımlanan programda Azerbaycan yönetiminin Rusya'nın terörist ve aşırılık yanlıları listesine dahil edilmesine ilişkin ifadelerin yanı sıra, 9 Ağustos'ta "YouTube" platformunda ve 16 Ağustos'ta "Spas" televizyon kanalında Azerbaycan yönetimine karşı hakaret içerikli materyaller yayımlandığı ve provokatif fikirler dile getirildiğinin Yevdokimov'a aktarıldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan'ın iç siyasi süreçlerine müdahale imkanlarının tartışılmasının ve halka ve yönetime karşı şiddet çağrılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Azerbaycan tarafının söz konusu faaliyetlerin önlenmesine yönelik defalarca yaptığı çağrılara ve konunun çeşitli siyasi düzeylerde görüşülmesine rağmen benzer söylemlerin daha sert biçimde devam etmesinin ciddi endişe oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Rusya'nın medya alanındaki Azerbaycan karşıtı provokatif ve tehdit içeren söylemlerine son verilmesi için acil tedbirlerin alınmasının beklendiği bildirildi.

Azerbaycan'dan 3 Rus vatandaşına gıyabi tutuklama kararı

Azerbaycan Başsavcılığı, 17 Ağustos tarihinde Rusya vatandaşı gazeteciler İvan Knyazev, Semyon Uralov ve Aleksey Çadayev hakkında, 14 Temmuz ve 13 Ağustos'ta yayımlanan programlarda Azerbaycan'a karşı şiddet, anayasal düzenin zorla değiştirilmesi ve toprak bütünlüğünün ihlaline yönelik çağrılarda bulundukları gerekçesiyle gıyabi tutuklama kararı çıkardığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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