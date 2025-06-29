Azerbaycan, Rusya'daki Kültürel Etkinlikleri İptal Etti

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Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazları nedeniyle Rusya'nın Azerbaycan'da düzenleyeceği tüm kültürel etkinlikleri iptal etti. Olay, Yekaterinburg'daki bir baskında iki Azerbaycanlının ölümüne yol açtı.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın Azerbaycan'da gerçekleştirilecek tüm kültürel etkinlikleri iptal edildi.

Azerbaycan hükümetinden, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Azerbaycanlıların evlerine düzenlenen baskında 2 kişinin hayatını kaybetmesi, çok sayıda kişinin ağır yaralanması ve 9 kişinin gözaltına alınmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Azerbaycan'daki bütün kültürel etkinlikleri iptal edildi. Yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'na bağlı Yekaterinburg kentinde, etnik aidiyetleri nedeniyle Azerbaycanlılara yönelik Rus kolluk kuvvetleri tarafından işlenen kasıtlı ve yargısız infazlar, şiddet eylemleri ve bu tür olayların son zamanlarda sistematik hale gelmesi dikkate alınarak, Rusya'daki devlet ve özel işletmeler tarafından Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan konser, festival, gösteri, sergi ve başka kültürel etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyaddin ve Hüseyin Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı olaylar üzerine dün Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırarak, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti.

Rusya'dan açıklama

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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